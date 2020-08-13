د. عليان: الجماهير العربية الحرة لن تسمح بأن يهنأ المطبعون بهذه الاتفاقية المذلة

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور جميل عليان، اليوم الخميس، أن اتفاق "إسرائيل" مع الإمارات، جاء على حساب الحقوق الفلسطينية، وعلى حساب هويتها العربية والإسلامية، وتهديداً للأمن القومي العربي.

وقال د. عليان في تغريداتٍ له على "تويتر" :" الاتفاق الإماراتي- الصهيوني في هذا التوقيت، واشتداد المؤامرة على فلسطين، يعتبر أخطر درجات التطبيع".

وأضاف "أن الجماهير العربية الحرة المرابطة بين فلسطين المغتصبة وبين دبي، من الشعب الفلسطيني، والسوري، والعراقي، واللبناني، والأردني، لن تسمح لهم أن يهنأوا بهذه الاتفاقية المذلة".

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وأوضح بيان مشترك بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.