نائب الأمين العام للجهاد: التفاؤل الكبير يجب ألا يطغى على العقبات التي يمكن أن تواجهنا

فلسطين اليوم: القاهرة

قال الأستاذ زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: " إن اللقاءات التي جرت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة هي اختراقٌ كبير في جدار قوي كان أمام الفصائل الفلسطينية وهو بداية جيدة".

وأكد النخالة عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بحضور رؤساء وفود جميع الفصائل التي شاركت في الحوار الوطني بالقاهرة، أنه "تم البدء بالفعل حل المشاكل العالقة على الساحة الفلسطينية".

وأضاف نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي الذي يترأس وفد الحركة في الحوار الوطني :" يجب أن يكون الأمر واضحاً للجميع، أمامنا طريق ليس قصيراً لحل المشاكل، ونتوقع أيضاً عثرات في الطريق"، مشيراً إلى أن هنالك إرادة كبيرة لدى الجميع في التغلب على تلك المشاكل.

وأوضح أن هذه "الأقوال تأتي في هذا التوقيت حتى لا يطغى التفاؤل الكبير على العقبات التي يمكن أن تواجهنا".