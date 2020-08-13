حزب الشعب: الاتفاق الاماراتي مع "اسرائيل" انتصار لنتنياهو في عدوانه ضد فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، أن الاتفاق الاماراتي "الاسرائيلي" برعاية أمريكية، جاء بمثابة طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني

وقال العوض في تصريح إذاعي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن المنحى الانحداري الذي تسلكه الامارات سابقًا، من المؤكد أنه سيقود في النهاية إلى الاتفاق المذل الذي حدث اليوم.

وأوضح العوض أن المسار الذي سلكته الامارات خطير ومسيئ، ويمثل خروجا عن ميثاق جامعة الدول العربية، محذرًا أن تسلك دول عربية أخرى مثل هذا السلوك، الأمر الذي يعتبر جائرة وانتصار لنتنياهو على عدوانه ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا جامعة الدول العربية لأخذ قرار واضح وحاسم تجاه أي دولة تخالف ميثاق الجامعة العربية ضد الدول بما يتعلق بالتطبيع مع الاحتلال.

وشدد العوض على اهمية المواقف الفلسطينية خاصة ما سيصدر عن اجتماع الرئيس عباس اليوم الخميس، مطالبًا أن يكون هناك موقف حاسم من السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن الحديث عن الاتفاق الاماراتي يأتي كمقايضة بين وقف الضم والاتفاق مع الامارات "خديعة كبرى" لن تنطلي على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الضم والاستيطان العدوان "الإسرائيلي" تجاه الفلسطينيين لم يتوقف.

وأكد على ضرورة التحلل من كافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال، إلى جانب صياغة آلية جديدة للتعامل مع الدول المطبعة مع الاحتلال .

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وأوضح بيان مشترك بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.