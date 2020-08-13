عريضة فلسطينية ضد الاتفاق الإماراتي "الإسرائيلي"

رفضت عريضة اطلقها شخصيات اتفاق السلام الإماراتي "الإسرائيلي" الذي أعلن عن التوصل إليه، مساء اليوم الخميس، برعاية أمريكية، معتبرين أن هذا الاتفاق هو خيانة للشعب الفلسطيني وقضيته.

ووقعت 300 شخصية فلسطينية من سياسيين مستقلين وشخصيات عامة ومهنية وأكاديميين ونشطاء وصحافيين.

وجاء في العريضة التي اطلعت"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" عليها: "نحن الموقعين ادناه نعتبر أن الذي جرى و يجري ليس جديدا ابدا ولا أمر مفاجئ، فمنذ اربعين عاما وعلاقات هذه الإمارة وأنظمة الاستتباع قائمة مع الكيان سواء بالمتاجرة او غيره، وإعلان خيانة شعبنا والأمة لم يزد شيئا عما هو قائم حقا وفعلاً".