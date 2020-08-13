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المبادرة الوطنية: اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي تطبيق لصفقة القرن وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 20:43 - 13 اغسطس 2020
المبادرة الو المبادرة الو
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اعتبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي اعلن عنه اليوم الخميس 13 أب أغسطس 2020، برعاية الرئيس الأمريكي دوالند ترامب، بأنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وتطبيق لصفقة القرن الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ووصفت الحركة في بيان لها وصل لـ" فلسطين اليوم" نسخه عنه، الاتفاق بأنه تطبيع يجري على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية و خاصة أنه يترافق مع اصرار إسرائيلي على تنفيذ مخطط الضم بتأجيله وليس إلغاءه كما ادعت بعض الأطراف .

و قالت المبادرة إن الاتفاق يمثل ارتدادا كاملا عن المبادرة العربية و خروجا على قرارات جامعة الدول العربية ومبادئ القانون الدولي.

وأكدت المبادرة أن هذه الخطوة التي تمت لخدمة مساعي ترامب تجنب السقوط شبه المؤكد في الانتخابات القادمة تتعارض ليس فقط مع مصالح الشعب الفلسطيني بل و مع مصلحة الشعب الإماراتي نفسه و مصالح كل الشعوب العربية، وتمثل تفريطا بالمصالح العربية أمام المطامع الإسرائيلية الخطيرة.

وحذرت المبادرة الوطنية من خطورة بدء الولايات المتحدة و إسرائيل وأطراف عربية تطبيق صفقة القرن على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية ودعت إلى الإسراع في توحيد حقيقي للصف الفلسطيني في مواجهة هذه المخاطر.

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