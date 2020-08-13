تسجيل اصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الخميس، إصابة جديدة بفيروس كورونا من العائدين مؤخراً عبر معبر رفح.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، إن الحالة المسجلة قد تم اجراء فحص مخبري سريع لها عند دخولها المعبر وكانت النتيجة الاولية موجبة.

وأضافت أنه تم عزل الحالة وعدم مخالطتها لاحد فور صدور نتيجة الفحص المخبري السريع، مشيرة إلى أنه تم سحب عينة مخبرية اخرى لها بشكل فوري لإجراء فحص الفيروسات PCR، والذي اكد اصابة الحالة بفيروس كورونا .

وأوضحت الصحة أنه تم نقل الحالة من العزل المؤقت بمعبر رفح الي مستشفى العزل لتلقي العلاج وفق اجراءات وقائية مشددة.

ودعت الوزارة، الجميع الى الالتزام بإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع