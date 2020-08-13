الخارجية الاماراتي: الاتفاق مع "إسرائيل" إنجاز دبلوماسي

اعتبر وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الخميس، أن اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية، انفراج كبير في العلاقات العربية "الإسرائيلية"، وإنجاز دبلوماسي مهم.

وقال بن زايد، إن إعلان الاتفاق بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، إنجاز دبلوماسي مهم و يفتح آفاقا جديدة للسلام و الاستقرار في المنطقة.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وأوضح بيان مشترك بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.