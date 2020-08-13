نتنياهو: هناك دول عربية أخرى ستنضم لدائرة السلام مع "إسرائيل"

أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن هناك دول عربية أخرى ستنضم قريبًا لدائرة السلام مع "إسرائيل".

وقال نتنياهو في خطاب متلفز نقلته القناة 12 العبرية، إن اتفاق السلام مع الإمارات يشمل العلاقات الدبلوماسية والسفارات والرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي

وأضاف نتنياهو، أن الاستثمار الاقتصادي سينعش "إسرائيل" بشكل كبير جداً، مشيرًا إلى انه سيكون هناك تعاون في الطاقة والمياه.

وأردف: "اتفقنا على لقاءات قريبة بين وفود إسرائيلية وإماراتية لترتيب بنود الاتفاق".

وحول ضم الضفة تابع قوله: "كان هناك طلب واضح للتريث في بسط السيادة على الضفة ولم يتم شطب ذلك من جدول أعمالي، وأنا ملتزم بتعهداتي وسأنفذها وفرض السيادة بالضفة سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة".

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذه الخطوة شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل" لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.