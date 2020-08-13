"القسام": موقعنا الالكتروني سيعود للعمل قريبًًا

أصدرت كتائب القسام، مساء اليوم الخميس، بيان صحفيًا حول الهجمة الالكترونية التي يتعرض لها موقعها.

وقال القسام في البيان الصحفي: "بعد فشلهم في اختراق خوادم موقع القسام أو السيطرة عليها تقنياً، قامت الجهات المعادية بالضغط على الشركات المستضيفة لمواقع القسام باللغات العربية والانجليزية والعبرية، وأجبرتهم على إغلاقها دون سابق إنذار، في محاولة يائسة لإسكات صوت المقاومة الفلسطينية أو حجبه عن الملايين من أنصارها ومحبيها".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مقدراتنا، وقد كنا في كل مرة نخرج منها بفضل الله أصلب عوداً وأكثر تصميماً على مقارعة أعدائنا في كل الميادين".

وأكد القسام، أن هذه الحملة الشعواء على منصات المقاومة دليل إضافي على حجم الألم الذي تسببه لأعداء شعبنا وأمتنا.

وتابع: "نحن نطمئن الجميع بأن مواقعنا الالكترونية ستعود للعمل قريباً رغم أنف عدونا، متجاوزين كل التحديات والعقبات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".