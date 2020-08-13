د. الهندي: اتفاق (إسرائيل) والإمارات سقوط سياسي وأخلاقي واستراتيجي

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور محمد الهندي، إن اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، سقوط سياسي وأخلاقي واستراتيجي.

وأضاف د. الهندي في تصريح صحفي اليوم الخميس: هذا الاتفاق سقوط سياسي وأخلاقي واستراتيجي،وهو مجرد إظهار للعلاقات السرية المشبوهة القائمة منذ سنوات بين العدو وبين النظام في دولة الإمارات".

وأكد أن هذا الاتفاق يمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن التستر بتأجيل خطة الضم هو تهافت رخيص ومحاولة فاشلة لتبرير خيانة فلسطين والأمة.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذه الخطوة شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل" لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.