"إسرائيليون" يهاجمون نتنياهو عقب توقيع اتفاقية التطبيع مع الامارات

هاجم "إسرائيلون"، اليوم الخميس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ردا على توقيع اتفاقية التطبيع مع دولة الامارات.

عضو الكنيست ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت، قال إنه "من المؤسف أن نتنياهو أضاع فرصة تأتي مرة كل مائة عام لتطبيق الضم".

وقال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان: "إذا باع نتنياهو السيادة مقابل قطعة من الورق مع دولة بعيدة لم تهدد "إسرائيل" أبدًا، فهذا يعني أن ما فعله عملية خداع لجمهور بأكمله".

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذه الخطوة شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل" لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.