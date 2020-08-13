الشيخ عدنان: اتفاق التطبيع الصهيوني الإماراتي طعنة للشعب الفلسطيني

وصفت حركة الجهاد الإسلامي، الاتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وبين دولة الإمارات على تطبيع العلاقات، برعاية أمريكية، بأنه طعنة للشعب الفلسطيني وللقدس والمسجد الأقصى.

وقال القيادي الشيخ خضر عدنان في تصريح صحفي، تعقيبا على نبأ التوصل لاتفاق تطبيعي بين دولة الكيان وبين الإمارات: الاتفاق الإماراتي مع محتلي فلسطين طعنة لشعبنا وقدسنا وأقصانا، ستبقى فلسطين كاشفة العورات ترفع من ينصرها وتسقط من يخذلها".

وأضاف، أن الصمت العربي والإسلامي عن هذه الاتفاقات والارتماء في حضن الصهيوني المجرم المحتل شراكة في خذلان فلسطين وشعبنا.

وتابع الشيخ عدنان:" من لم ينصر فلسطين يوما برصاصة ليخجل من نفسه وهو يصف خضوعه لأراذل الخلق وشذاذ الآفاق بأنه" اتفاق سلام" وكأنه حارب لأجل فلسطين".