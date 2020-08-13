برهوم: الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي مكافأة مجانية للاحتلال على جرائمه ضد شعبنا

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن الاتفاق الاماراتي الإسرائيلي هو بمثابة إعلان مكافأة مجانية من قبل الامارات للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح لـ "فلسطين اليوم" مساء اليوم الخميس:" إن التطبيع يمثل طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، والمستفيد منه هو الاحتلال الإسرائيلي، وسيشجعه على مزيد من الانتهاكات والعدوان على شعبنا.

وطالب برهوم من صناع القرار في المنطقة عزل هذا الكيان ودعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، ومحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه وليس مكافأته على هذه الجرائم.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والامارات العربية المتحدة توصلا لاتفاق تطبيعي في ظل الرفض الفلسطيني والعربي لخطة الضم الإسرائيلية لجزء من الضفة الغربية، ليشكل هذا الاتفاق بين إسرائيل والامارات صدمة للشارع الفلسطيني.