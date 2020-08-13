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اتفاق استسلام وخنوع

الجهاد الإسلامي: نرفض الاتفاق الإسرائيلي الاماراتي ونعتبره انقاذاً لنتنياهو

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:32 - 13 اغسطس 2020
داوود شهاب داوود شهاب
تقارير
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شجبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الاثنين، الإعلان الاماراتي الإسرائيلي عن توصلهما إلى اتفاق مقابل تأجيل خطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية.

وقال داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي، في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم"، نشجب الاتفاق الاماراتي الإسرائيلي ونعتبره شرعنة للاحتلال وإنقاذا لحكومة بنيامين نتنياهو من مأزقها وأزماتها.

وأضاف أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هو بمثابة استسلام وخنوع، ولن يغير من حقائق الصراع شيئاً بل سيجعل الاحتلال أكثر إرهابا ضد الفلسطينيين.

يشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي والامارات، أعلنا مساء اليوم، عن التوصل لاتفاق سلام بينهما، مقابل تأجيل تنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية.

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