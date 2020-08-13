ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

"مهجة القدس": الأسير المجاهد علي أبو صلاح يتنسم عبير الحرية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:14 - 13 اغسطس 2020
سجون الاحتلال سجون الاحتلال
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن سلطات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت اليوم عن الأسير المجاهد علي خيري محمد أبو صلاح (35 عاماً) من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 43 شهراً.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 25/12/2016م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن 3 أعوام و7 شهور؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي وقيامه بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر علي أبو صلاح ولد بتاريخ 26/05/1985م، وهو متزوج، وله طفل، وأفرج عنه من سجن رامون.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر علي أبو صلاح وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

الأكثر مشاهدة

متعلقات