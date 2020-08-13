"مهجة القدس": الأسير المجاهد علي أبو صلاح يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن سلطات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت اليوم عن الأسير المجاهد علي خيري محمد أبو صلاح (35 عاماً) من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 43 شهراً.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 25/12/2016م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن 3 أعوام و7 شهور؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي وقيامه بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر علي أبو صلاح ولد بتاريخ 26/05/1985م، وهو متزوج، وله طفل، وأفرج عنه من سجن رامون.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر علي أبو صلاح وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.