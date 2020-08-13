اتفاق تطبيعي بين "اسرائيل" والامارات يؤجل تنفيذ خطة الضم

أعلنت كل من الولايات المتحدة الامريكية و"إسرائيل" ودولة الامارات مساء اليوم الخميس عن توقيع اتفاق مشترك يقضي بوقف خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة مقابل التطبيع الكامل بين "إسرائيل" والامارات.

وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية كشفوا لوكالة رويترز الأمريكية بأن إسرائيل وافقت على تأجيل تنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المسؤولون في الإدارة الأمريكية بالبيت الأبيض أن سبب تأجيل اسرائيل تنفيذ خطة الضم هو توقيع اتفاق كامل لتطبيع العلاقات مع دولة الامارات العربية المتحدة.

ووفقًا لوكالة رويترز الأمريكية فإن ترامب أعلن عن توقيع اتفاقية تاريخية بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وولي العهد في الامارات محمد بن زايد على تطبيع كامل للعلاقات مقابل تأجيل تنفيذ خطة الضم

اتفاق بين اسرائيل والامارات

وفي ذات السياق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الذي تم بين "إسرائيل" والإمارات خطوة مهمة باتجاه بناء شرق أوسط أكثر رخاءً، متوقعًا بأن دول عربية وإسلامية عدة سوف تحذو حذو الامارات في تطبيع العلاقات الكاملة مع اسرائيل.

وفي ذات السياق أوضح الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أنه أجرى اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ‫ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين ‫نتنياهو.

وقال بن زايد في تغريدة على صفحته الرسمية: " تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن بلاده اتفقت مع الاحتلال الإسرائيلي على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية.