أردوغان يأمر ببناء مستشفى للطوارئ والحروق جنوب لبنان

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بضرورة الإسراع في افتتاح مستشفى للطوارئ والحروق في مدينة صيدا جنوب لبنان.

جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الصحة في الرئاسة التركية، سركان طوبال أوغلو، خلال جولته التفقدية في صيدا، ضمن جهود أنقرة لمساعدة بيروت على تجاوز انفجار المرفأ.

وقال أوغلو: "إن الرئيس أردوغان أمر بالإسراع في فتح المستشفى التركي للطوارئ والحروق بصيدا في أقرب وقت".

وأضاف: "الرئيس مستاء من بقاء المستشفى الذي تأسس منذ عام 2010 مغلقا حتى الآن بعد التفجير الذي هز بيروت".

وأشار إلى أن بلاده جاهزة للإسراع في افتتاح المستشفى ليكون في خدمة الشعب اللبناني، قائلًا: "نحن نفتخر بهذا الصرح الطبي لأنه مميز جدا".

وتعد تركيا من أولى دول العالم التي أرسلت مساعدات إلى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة 171 شخصا وأكثر من 6 آلاف جريح.