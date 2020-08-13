مصر ترد على اثيوبيا: أفيدونا بالدليل

رد عضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة د. علاء الظواهري على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، والتي أثارت جدلاً واسعاً.

وكانت دينا مفتي اعتبرت أن أكثر من 86% من مياه النهر تنبع من إثيوبيا، وأن هذه المياه هي ثروة إثيوبيا الطبيعية، متهما القاهرة باحتكار نهر النيل.

وقال د. الظواهري: "إن النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية بينها".

وأكد، أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين، ومياه النيل حق للدول الثلاث، ولا يمكن لدولة أن تحتكرها.

وأضاف: "التصريحات الإثيوبية التي اعتبرت تلك المياه ثروة إثيوبيا الطبيعية ليس لها سند في القانون الدولي، الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة".

وتابع قوله: "إذا كانت أديس أبابا تقول إن النهر ملك لها فليس هناك ما يدعم ذلك قانونياً وإلا عليهم أن يفيدونا به".

كما كشف أن "مشكلة إثيوبيا تكمن في سعيها إلى إقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، ما يخالف القانون الدولي".

ولفت د. الظواهري إلى أن إثيوبيا تركز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقد طالبنا وفدها مراراً بأن ينصب التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وكيفية هذا الملء خلال سنوات الجفاف، منعا للتأثير مائياً على مصر والسودان".