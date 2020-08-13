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المنظمات الأهلية تحذر من قرارات الاحتلال بتشديد الحصار على غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:23 - 13 اغسطس 2020
معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة
تقارير
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حذرت شبكة المنظمات الاهلية اليوم الخميس من تداعيات خطيرة على قرار الاحتلال الاسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة ومنع إدخال المواد الأساسية من مواد بناء ومستلزماتها والوقود وكذلك تقليص مساحة الصيد

وأوضحت الشبكة بأن الهدف من القرارات الإسرائيلية هو تعميق الأزمة الانسانية التي يعيشها سكان القطاع في ظل صمت دولي مؤسف تجاه هذه الاعتداءات الاسرائيلية على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء .

وأشارت الشبكة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، إلى أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية المتدهورة في قطاع غزة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق في ظل ما يعيشه القطاع جراء إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت أن هذه القرارات الاسرائيلية تعتبر انتهاكا فاضحا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل وتمكين المواطنين من التنقل بحرية وفتح المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم"، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع، وتصدير بضائع ومنتجات قطاع غزة بحرية.

ودعت شبكة المنظمات الاهلية كافة الأطراف الفلسطينية إلى الإسراع في إنهاء الانقسام السياسي بما يعزز من صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وحصاره الجائر.

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