اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-8-2020

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-832020م انخفاضًا بمقدار 6 جنيهات للجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا منذ أمس وحتى اليوم في السوق المحلية، ليسجل الآن نحو 855 جنيهًا للجرام

الذهب

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 971 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 855 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 733 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6840 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1930 دولارًا

من جهته، قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات، لـ "المال"، إن هناك توقعات بعودة أسعار الذهب في مصر للصعود مجددًا، ولا سيما مع استمرار جائحة كورونا عالميًّا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأكد واصف أن سعر الذهب في مصر يشهد رواجًا بشكل جيد خلال تعاملات الأسبوع، خاصة مع تراجع سعر الجرام بنحو 60- 70 جنيهًا، وهو التراجع الأكبر في تاريخ المعدِن الأصفر محليًّا، مؤكدًا أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء حاليًّا في ظل تذبذب الأسعار عالميًّا ومحليًّا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

اوقية من الذهب

سعر الذهب اليوم يتراجع 8.5% بعد صعود الدولار

وهبط سعر الذهب خلال اليومين الماضيين بنحو 8.5% بواقع 2.5% أمس، قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1900 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة، ليواصل خسائره بعد أن هوى 6% يوم الثلاثاء.

وسجل سعر أوقية الذهب الآن في بورصة المعادن نحو 1930 دولارًا للأوقية.