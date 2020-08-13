موسكو توافق على فتح ممثلية تجارية روسية في فلسطين

أبلغت روسيا ، اليوم الخميس فلسطين بقرار موسكو افتتاح ممثلية تجارية روسية في محافظات بيت لحم والخليل ونابلس. بحسب السفير الروسي لدى فلسطين غوتشا بواتشيدزه.

وستسهم الخطوة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز فرص إقامة استثمارات فلسطينية روسية مشتركة في فلسطين.

وجاء ذلك خلال لقاء جرى بين السفير الروسي ووزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي في مقر الوزارة اليوم.

واتفق المسؤولان على عقد اجتماع اللجنة الحكومية الفلسطينية -الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين قريبا.

وهنأ الوزير، في بداية اللقاء روسيا بتوصل العلماء في المختبرات الروسية إلى إنتاج أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد باعتباره إنجازا علميا يسجل لروسيا الاتحادية خدمة للإنسانية، مؤكدا على طلب الرئيس محمود عباس على أن تكون دولة فلسطين من أوائل الدول، التي ستستفيد من هذا اللقاح.

من جهته بين السفير الروسي خلال اللقاء المشترك ،أن روسيا ستقوم خلال الشهر الجاري بإرسال مساعدات طبية لدولة فلسطين من أجل دعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

وبين السفير الروسي موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والرافض للخطط "الإسرائيلية" لضم أراض من الضفة الغربية.