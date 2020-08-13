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نتنياهو يعلن نجاح عملية منظومة حيتس 2 الدفاعية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:15 - 13 اغسطس 2020
حيتس3 حيتس3
تقارير
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أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجاح التجربة الإسرائيلية الامريكية المشتركة في منظومة الدفاع الجوي "حيتس 2"، مثمناً الدعم الأمريكي لأمن الكيان الإسرائيلي.

وأجرت وزارة الحرب الإسرائيلية منتصف الليلة قبل الماضية اختبارا قالت انه ناجحا على منظومة الدفاع الجوي "حيتس 2" لاعتراض الصواريخ بمشاركة وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

وأكد وزير الحرب بيني غانتس أن "إسرائيل تواجه تحديات بعيدة وقريبة وأن قدراتها التكنولوجية العالية تضمن تفوقها على أعدائها بهدف حماية سماء "إسرائيل" من أي تهديد كان".

 

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