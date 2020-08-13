نيمار يعادل رقم ميسي المسجل عام 2008 امام اتلانتا

حقق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، رقما مميزا مساء أمس الأربعاء، أمام أتالانتا، بعد أن قام بـ16 مراوغة.

وأوضح مؤشر الأرقام والإحصائيات "أوبتا"، أن نيمار، هو أول لاعب منذ سنة 2008، يصل لهذا العدد (16 مراوغة) في مباراة واحدة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو آخر من قام بـ 16 مراوغة في مباراة واحدة، وكان ذلك في شهر أبريل من عام 2008، أمام مانشستر يونايتد.

وضمن باريس سان جيرمان، تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، عقب فوزه بهدفين لهدف، على خصمه أتالانتا، وسيلاقي في المربع الذهبي الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيغ (الخميس، 20:00 Gmt+1).

تجدر الإشارة، إلى أن نيمار، اختير كأفضل لاعب في مباراة أتالانتا، بعد أن قدم تمريرة الهدف الذي سجله ماركينيوس.