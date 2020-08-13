فصائل المقاومة تعلق على استهداف "اسرائيل" لمدرسة الأونروا غرب غزة

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الخميس، بيانًا حول استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا غرب مدينة غزة بصاروخ من طائرة استطلاع.

ودانت الفصائل في تصريح لها، الاعتداء الإسرائيلي على مدرسة الشاطئ الأساسية المشتركة (د) بمدينة غزة التابعة للأونروا، الذي يضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق شعبنا الصابر ومؤسساته التعليمية.

وأكدت الفصائل أنها لن تفلح المحاولات المستمرة للتجهيل المتعمد وتعطيل المسيرة التعليمية التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي بحق طلابنا وطالباتنا، بل ستكون دافع لمزيد من العطاء في مسيرة التقدم والنجاح.

وطالبت فصائل المقاومة، المؤسسات الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال على كافة الاعتداءات الآثمة التي تستهدف شعبنا الفلسطيني والتي ترتقي لجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.