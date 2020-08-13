تفاصيل الصاروخ الذي استهدف مدرسة للاونروا

كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن الصاروخ "الإسرائيلي" الذي استهدف فجر اليوم مدرسة في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وقالت الداخلية، إن "القنبلة التي استهدفت المدرسة تحتوي على 1500 شظية معدنية، كل شظية منها كافية لقتل إنسان، وهي موجهة بالليزر ونسبة الخطأ بها تكاد تكون معدومة".

وأضافت، أن غزة كادت أن تفيق اليوم على كارثة مُحققة، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة ابتدائية للأطفال تابعة للأونروا في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، تضم حوالي ألف طفل، لافتةً إلى أن الاحتلال استخدم ذات القنبلة التي سقطت على المدرسة اليوم، في مجازر سابقة بحق أهالي قطاع غزة.

وأوضحت، أننا "أمام جريمة إسرائيلية جديدة بحق شعبنا الفلسطيني"، مطالباً المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها في لجم الاحتلال عن مواصلة جرائمه بحق شعبنا، وتوفير الحماية لأطفالنا والمنشآت التعليمية.

وكانت قد أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، في تصريح صحافي وصل "شمس نيوز" صباح اليوم، سقوط صاروخ من طائرة إسرائيلية مُسيرة على مدرسة ابتدائية للأونروا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم.

وقالت الداخلية، إن الصاروخ أحدث أضراراً في المكان، مؤكدةً أنه تم إخلاء المدرسة من الطلبة، في حين تعمل فرق شرطة هندسة المتفجرات على إزالة مخلفات الصاروخ، واستبعاد الخطر الناجم عنه.