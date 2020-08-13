فيديو وصور.. اندلاع عشرات الحرائق في مستوطنات "غلاف غزة"

اندلعت عشرات الحرائق اليوم الخميس في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل اطلاق البالونات الحارقة من قبل الشباب الغاضب لعدم التزام "إسرائيل" بتنفيذ تفاهمات التهدئة

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال بأن عشرات الحرائق اندلعت في الأراضي الزراعية داخل مستوطنات "غلاف غزة" مخلفة حرق مئات الدنمات الزراعية.

وأوضحت أن أكثر من 200 بالون حارق أطلق من قطاع غزة تجاه الغلاف وانفجر أغلبها داخل المستوطنات محدثة حالة من الرعب والهلع في صفوف المستوطنين.

يُشار إلى أن وحدات اطلاق البالونات الحارقة المختلفة وعلى رأسها وحدة برق الجهادية حذرت المستوطنين من تحويل الأراضي الزراعية إلى جحيم لعدم التزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة.

وأعلنت وحدة برق الجهادية في بيان صحفي مقتضب وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، مشاركته في إطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات.

وقالت الوحدة: "بعد تغول الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مواقع المقاومة وتشديد خناقه على أهلنا المحاصرين في قطاع غزة واستمرار حكومة الاحتلال بالتهرب من رفع الحصار، نعلن وبعد التوكل على الله أننا دخلنا المعركة مع باقي إخواننا في الميدان".

ودعت الوحدة جميع المستوطنين والجنود الصهاينة في غلاف غزة إلى الهروب، من المواقع العسكرية والمستوطنات لأنها ستحول إلى كتلة من لهب.











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