وفاة الدكتور عصام العريان داخل محبسه في مصر

أعلنت مصادر في مصر عن وفاة الدكتور عصام العريان القيادي في الاخوان المسلمين داخل سجن طرة بضاحية المعادي في العاصمة المصرية القاهرة

ورغم تداول وسائل الاعلام خبر وفاة القيادي في الاخوان المسلمين عصام العريان فإن إدارة مصلحة السجون أو وزارة الداخلية في مصر لم تُصدر أي بيان رسمي حتى الآن.

وكانت وسائل الاعلام أكدت أن سبب وفاة عصام العريان هو تعرضه لأزمة قلبية حادة داخل محبسة في سجون طرة بضاحية المعادي في القاهرة.

وفاة الدكتور عصام العريان

يُشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتنى وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، و6 آخرين في قضية عدة ومنها: