ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

وفاة الدكتور عصام العريان داخل محبسه في مصر

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 14:07 - 13 اغسطس 2020
وفاة عصام العريان وفاة عصام العريان
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت مصادر في مصر عن وفاة الدكتور عصام العريان القيادي في الاخوان المسلمين داخل سجن طرة بضاحية المعادي في العاصمة المصرية القاهرة

ورغم تداول وسائل الاعلام خبر وفاة القيادي في الاخوان المسلمين عصام العريان فإن إدارة مصلحة السجون أو وزارة الداخلية في مصر لم تُصدر أي بيان رسمي حتى الآن.

وكانت وسائل الاعلام أكدت أن سبب وفاة عصام العريان هو تعرضه لأزمة قلبية حادة داخل محبسة في سجون طرة بضاحية المعادي في القاهرة.

وفاة الدكتور عصام العريان

يُشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتنى وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، و6 آخرين في قضية عدة ومنها:

  • ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.
  • إفشاء أسرار الأمن القومي
  • التنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
  • تمويل الإرهاب
  • التدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان
  • ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات