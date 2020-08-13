جامعة الإسراء تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق مؤتمرها الالكتروني الثلاثاء القادم

ناقشت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الإلكتروني، الذي ستعقده جامعة الإسراء يوم الثلاثاء القادم، لمدة يومين (19-20/8)، تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي أ.د. محمود أبو مويس، الذي يحمل عنوان "واقع ومستقبل التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في ضوء انتشار جائحة كورونا"، بحضور اللجنتين العلمية والإعلامية.

وأوضح د. أحمد الوادية، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ورئيس المؤتمر، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة بمدينة الزهراء، أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة كونه يأتي في وقت يعاني منه العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا التي ألقت بضلالها على العملية التعليمية، وأجبرت الجامعات على اتباع نظام التعليم الالكتروني، مؤكداً أن المؤتمر سيخرج بخارطة طريق لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين وخارجها، تسهل العملية التعليمية الالكترونية، نظراً لأن التعليم الإلكتروني أصبح حاجة ملحة وأساسية ولا مجال للاستغناء عنه.

وأكد أن الاستعدادات تجري على قدم وساق من أجل الخروج بمؤتمر علمي نوعي ووازن، تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني.

وثمن د. الوادية متابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المباشرة، لاستعدادات الخاصة بإطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الهام والذي يناقش ظاهرة آنية لا تزال تداعياتها تتفاعل في العالم أجمع.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشارك فيه شخصيات ومؤسسات محلية وعربية ودولية وازنة، بالإضافة إلى مشاركة فاعلة من قبل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.











