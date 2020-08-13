طريقة عمل الكريب العادي والمقرمش وهذه مكوناتها

تعرف على طريقة عمل الكريب المقرمش في دقائق معدودة ، ففي الفترة الحالية يسعى السكان جاهدين في الحصول على طريقة عمل الكريب المقرمش ،اللذيذة والشهية، وذلك لطبخها في البيت، وتناول الاسرة معًا، للوجبة على مائدة الطعام.

ولا يمكن الاستغناء عن الكريب المقرمش في البيت، إذ تتميز الوجبة بنكهتها الخاصة وطعمها الفائق، في حين، تعتبر طريقة عمل الكريب المقرمش ، سهلة وبسيطة ويمكن لأي شخص أن يفهم خطواتها بكل سهولة، وتطبيقها بأريحية تامة.

ولقد قسمنها هذه المقالة إلى جزئيين، ففي الجزء الأول هو لطريقة عمل الكريب المقرمش والجزء الثاني للكريب العادي ، حتى يتسنى للصانع الحصول على الطريقتين، وأيهما يفضل.

ودائمًا تحرص وكالة فلسطين اليوم، على توفير مكونات وخطوات الوجبات والاطعمة ، من خلال مقالاتها الخاصة، كما وضعت هنا طريقة عمل الكريب المقرمش والعادي.

وفي البداية سنتعرف على طريقة الكريب المقرمش ، ثم ننتقل إلى الكريب العادي .

مكوّنات الكريب المقرمش :

كوب من كلٍّ من: الطحين المنخول، والحليب، والماء.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الزيت.

الملح والفلفل

ملعقتان من النشا.

طريقة عمل الكريب المقرمش :

أولاً: في الخطوة الأولى: قم بخلط جميع المكوّنات معًا، وتركها لمدّة خمس عشرة إلى ثلاثين دقيقة، ثم سخن مقلاة غير لاصقة كبيرة، ثمّ دهنها بكمية قليلة من الزيت أو الزبدة.

ثانيًا: بعد الانتهاء من المرحلة السابقة، أخذ ملعقة ونصف من الخليط، ثمّ وضعه في المقلاة وتوزيعه بشكل دائري، وتركه على النار إلى أن يتم انفصال الحواف عن المقلاة، ثمّ قلب العجينة إلى الجهة الثانية.

ثالثًا: في المرحلة الأخيرة، قم بحشو الكريب حسب الرغبة، ثمّ تقديمه.

طريقة عمل الكريب العادية.

مكونات الكريب :

إليك ابرز مكونات (مقادير) الكريب، وهي:

2 بيض

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيره فانيلا

2 ملعقة كبيرة زبدة

خطوات عمل الكريب :

أولاً: في الخطوة الأولى، احضر الخلاط، واخلط البيض مع الفانيلا جيداً، ثم اضف الحليب مع السكر ويخلط، يوضع الطحين ويحرك حتى الحصول على خليط سائل ثقيل.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الاولى، في مقلاة على النار، أوضع قليل من الزبدة ثم يضاف مقدار فنجان من خليط الكريب ليشكل دائرة، يترك حتى يبدأ يستوي وتخرج فقاقيع، يقلب على الجهة الاخرى ثم يرفع.

ثالثًا: قم بإعادة تكرار طريقة قلي الكريب لباقي الكمية، وهنا انتهت الخطوات.

ونتمنى لكم أكلاً هنيئًا.