كادت تحدث "كارثة": تفاصيل جديدة عن الصاروخ الذي سقط في مدرسة الشاطئ

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، اليوم الخميس 13/8/2020، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالصاروخ الذي سقط على مدرسة الشاطئ الابتدائية في غرب غزة.

وأكد البزم في تصريح صحفي، أن غزة كادت أن تفيق اليوم على كارثة مُحققة، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة ابتدائية للأطفال تابعة للأونروا في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، تضم حوالي ألف طفل.

وأوضح، أن القنبلة التي استهدفت المدرسة تحتوي على 1500 شظية معدنية، كل شظية منها كافية لقتل إنسان، وهي موجهة بالليزر ونسبة الخطأ بها تكاد تكون معدومة.

وأضاف، أن ذات القنبلة التي سقطت على المدرسة اليوم، استخدمها الاحتلال في مجازر سابقة بحق شعبنا في قطاع غزة.

وقال البزم:"نحن أمام جريمة إسرائيلية جديدة بحق شعبنا الفلسطيني"، مطالباً المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها في لجم الاحتلال عن مواصلة جرائمه بحق شعبنا، وتوفير الحماية لأطفالنا والمنشآت التعليمية.