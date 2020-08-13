الجيش الأمريكي يعلن تخفيض قواته في العراق وسوريا

أعلنت قيادة الجيش الأمريكية، اليوم الخميس، عزمها تخفيض اعداد جنودها المتمركزة في سوريا والعراق، وذلك خلال الأشهر المقبلة.

وقال القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، إن بلاده "تعتزم خفض قواتها في البلدين، مقابل الحفاظ على وجود طويل الأمد".

وأضاف ماكينزي، أن القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو ستحافظان على وجود طويل الأمد في العراق، للمساعدة في محاربة "الإرهاب"، في حين، رفض الإفصاح عن حجم هذا الوجود.

في المقابل، قال مسؤولين أمريكيين آخرين إن "المناقشات مع المسؤولين العراقيين هذا الشهر، قد تؤدي إلى خفض عدد القوات إلى نحو 3500 جندي".

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرا، أن قواته في أفغانستان ستتقلص إلى حوالي 4000 جندي من أصل 8600.

كما وأمر ترامب، بسحب نحو 12 ألف جندي من ألمانيا، منهم 5600 جندي سيذهبون إلى دول أوروبية أخرى.