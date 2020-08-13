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قائد "فرقة غزة" في جيش الاحتلال يزور مستوطنات الغلاف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:27 - 13 اغسطس 2020
ضباط بجيش الاحتلال الاسرائيلي (ارشيف) ضباط بجيش الاحتلال الاسرائيلي (ارشيف)
تقارير
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زار قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، " نمرود ألوني" اليوم الخميس، مستوطنات "غلاف غزة"، بالتزامن مع اندلاع حرائق كبيرة في أحراش الغلاف، بفعل البالونات الحارقة.

وأوضح مراسل القناة الـ 13 العبرية "ألموج بوكير"، أن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال قام بجولة في مستوطنات غلاف غزة برفقة رئيس مجلس مدينة عسقلان المحتلة".

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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، باندلاع عدة حرائق جديدة في منطقة "غلاف غزة"، وزعمت أنه بفعل بالونات الحارقة أطلقت من قطاع غزة.

وذكر موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري" باندلاع حريق في المجلس الإقليمي شاطئ عسقلان المحتل، وفي شعر هنيغف، ومجلس اشكول وسدود النقب، وأن ألسنة اللهب تتصاعد من المكان.

 

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