"وحدة برق الجهادية" تتوعد بتكثيف إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات

حذرت وحدة برق الجهادية اليوم الخميس 13/8/2020، العدو الصهيوني من ارتكاب أي حماقة اتجاه الشباب الثائر التي تعمل على طول الخط الفاصل مع أراضينا المحتلة.

وأعلنت وحدة برق الجهادية في بيان صحفي مقتضب وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، مشاركته في إطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات.

وقالت الوحدة :" بعد تغول الاحتلال الصهيوني المجرم في استهداف مواقع المقاومة وتشديد خناقه على أهلنا المحاصرين في قطاع غزة واستمرار حكومة الاحتلال بالتهرب من رفع الحصار، نعلن وبعد التوكل على الله أننا دخلنا المعركة مع باقي إخواننا في الميدان".

ودعت الوحدة جميع المستوطنين والجنود الصهاينة في غلاف غزة الهروب، من المواقع العسكرية والمستوطنات الصهيونية لأنهم سيتحولون إلى كتلة من لهب.