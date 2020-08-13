ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"وحدة برق الجهادية" تتوعد بتكثيف إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:33 - 13 اغسطس 2020
وحدة برق ‫(38928901)‬ ‫‬.JPG وحدة برق ‫(38928901)‬ ‫‬.JPG
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

حذرت وحدة برق الجهادية اليوم الخميس 13/8/2020، العدو الصهيوني من ارتكاب أي حماقة اتجاه الشباب الثائر التي تعمل على طول الخط الفاصل مع أراضينا المحتلة.

وأعلنت وحدة برق الجهادية في بيان صحفي مقتضب وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، مشاركته في إطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات.

وقالت الوحدة :" بعد تغول الاحتلال الصهيوني المجرم في استهداف مواقع المقاومة وتشديد خناقه على أهلنا المحاصرين في قطاع غزة واستمرار حكومة الاحتلال بالتهرب من رفع الحصار، نعلن وبعد التوكل على الله أننا دخلنا المعركة مع باقي إخواننا في الميدان".

ودعت الوحدة جميع المستوطنين والجنود الصهاينة في غلاف غزة الهروب، من المواقع العسكرية والمستوطنات الصهيونية لأنهم سيتحولون إلى كتلة من لهب.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات