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إصابة شبابين برصاص الاحتلال في طولكرم

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 12:20 - 13 اغسطس 2020
قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف) قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف)
تقارير
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أصيب شابان فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن شابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال، قرب بوابتي جدار الضم والفصل العنصري في فرعون جنوب طولكرم.

وأوضحت أن الطواقم الطبية نقلت الجريحين المصابين في القدم، إلى المستشفى.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال، أغلقت قبل يومين، الفتحة في جدار الفصل العنصري في قرية فرعون قضاء طولكرم.

ومنعت القوات الإسرائيلية، المواطنين من الدخول منها إلى أراضي الداخل المحتل، حيثُ واستهدفتهم بقنابل الغاز التي أدت إلى اندلاع حريق بالأراضي الزراعية.

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