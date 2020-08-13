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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الرابطة الإسلامية تستهجن قصف الاحتلال مدرسة الشاطئ

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:55 - 13 اغسطس 2020
الرابطة الإسلامية الرابطة الإسلامية
تقارير
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استنكرت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم قصف العدو الصهيوني بطائراته لمدرسة الشاطئ الأساسية المشتركة ( د ) بمدينة غزة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا ".

وأكدت الرابطة أن العدو يحاول بكل السبل على تعطيل المسيرة التعليمية وتجهيل شعبنا الفلسطيني لا سيما الطلبة منهم بهذه الأفعال الهمجية التي تستهدف المؤسسات التعليمية بين الفينة والأخرى.

في ذات الوقت طالبت الرابطة الإسلامية كافة المؤسسات المعنية لحماية المؤسسات التعليمية والطلاب من بطش العدو الصهيوني .

وشددت على أن مثل هذا الإجرام لا يمكن أن يفت من عضد طلابنا ، بل سيكون وقودا مشجعا على استمرار العملية التعليمية لمواجهة مخططات العدو.

 

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