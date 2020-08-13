معبر رفح:مغادرة 418 مسافراً ووصول 590 عالقاً وإرجاع 64 مسافراً ونقلهم للحجر

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الخميس، أن 418 مسافراً غادروا غزة عبر معبر رفح البري، أمس في اليوم الثاني من فتح المعبر في الاتجاهين.

وقال العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام الهيئة، في تصريح صحفي، أن أطقم الهيئة سهّلت مغادرة 418 مسافراً عبر معبر رفح أمس الأربعاء، في حين وصل قطاع غزة 590 عائداً من العالقين في الجانب المصري.

وأضاف "أبو بطيحان" أنه تم نقل جميع المسافرين العائدين إلى غزة إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، وبإشراف أطقم وزارة الصحة.

وبيّن أنه 64 مسافراً تم إرجاعهم من قبل الجانب المصري خلال عمل المعبر أمس، مشيراً إلى أنه تم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً كإجراء احترازي.

يُذكر أن العمل بمعبر رفح شهد، الثلاثاء، وصول 503 عالقين ومغادرة 396 مسافراً، في اليوم الأول من أيام عمله استثنائياً.

ويستمر فتح معبر رفح، الخميس، في اليوم الثالث والأخير من فتحه استثنائياً، حيث يتم تسهيل مغادرة المسافرين من الفئات التي تم تحديدها مسبقاً، إلى جانب استقبال أعداد جديدة من العالقين القادمين من مصر.