ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

التعليم يدين الاعتداء على مدرسة الشاطئ ويطالب بمحاسبة الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:05 - 13 اغسطس 2020
أضرار بمدرسة لـالأونروا (17).JPG أضرار بمدرسة لـالأونروا (17).JPG
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

دانت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الخميس 13/8/2020، الاعتداء "الإسرائيلي"، على مدرسة الشاطئ الأساسية المشتركة (د) بمدينة غزة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي حول الاعتداء الاسرائيلي على مدرسة بمخيم الشاطئ، أن هذا الاعتداء يعد جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته التعليمية على وجه الخصوص.

ودعت الوزارة، المؤسسات الدولية والأمم المتحدة إلى لجم هذا الاحتلال ومحاسبة قادته على كل الممارسات والاعتداءات التي تستهدف شعبنا الفلسطيني والتي ترتقي لجرائم يعاقب عليها القانون الدولي.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قد أعلنت اليوم الخميس عن العثور على بقايا صاروخ "إسرائيلي" سقط على مدرسة الشاطئ غرب مدينة غزة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات