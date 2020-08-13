قوات الاحتلال تطلق النار صوب المزارعين شرق خانيونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الرصاص الحي تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق منطقة الفخاري، دون وقوع إصابات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية أطلق النار اتجاه مجموعة من الشبان قبل يومين، شرق مخيم دير البلح، ولم يسفر الاعتداء عن وقوع إصابات.

في حين، واصلت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، شن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة، ألحقت أضرار مادية بمنازل المواطنين.

وقد قصفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ موقعاً للمقاومة غربي مدينة غزة، وأرضا زراعية شرقي بيت حانون شمال القطاع بأربعة صواريخ.

كما أغارت طائرات الاحتلال على أرض في منطقة صوفا شمالي شرقي مدينة رفح جنوب القطاع بصاروخين.

وقصفت مدفعية الاحتلال نقطة لقوات "حماة الثغور" شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفقاً لمصادر محلية، فالقصف ألحق أضراراً ماديةً أصابت منازل المواطنين بالقرب من أماكن القصف الذي استهدف غرب غزة وبيت حانون.