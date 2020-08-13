قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات الموطنين الفلسطينيين، من انحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة، 14 مواطناً، خلال حملة مداهمات لمناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

في جهته، أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 336 طفلا فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري، وزجتهم داخل معتقلاتها.

وأوضح فروانة، أن هؤلاء الاطفال يشكلون ما نسبته ( 12.2%) من مجموع الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة.

وبيّن أن دولة الاحتلال لم تستثنِ الاطفال من استهدافها المتصاعد ولم ترحم طفولتهم ولم تراع احتياجاتهم، فمارست ابشع صنوف التنكيل والتعذيب بحقهم وجعلت من اعتقالهم الملاذ الاول ولأطول فترة ممكنة.

وأشار إلى أن جميع من اعتقل من الاطفال وبنسبة (100%) كان قد تعرض للتعذيب، موضحًا أن معظمهم تعرضوا الى محاكمات جائرة وظالمة وصدر بحقهم احكام قاسية وفرض عليهم غرامات مالية باهظة.

وذكر أن حكومة الاحتلال وشاركت في استهداف الأطفال وتدمير الطفولة الفلسطينية، في إطار سياسة اسرائيلية ثابتة، مؤكدًا أن هذه الصورة القاتمة لم تتبدل مع انتشار فايروس " كورونا"، ولم تتغير المعاملة معهم في ظل تفشي الفايروس في السجون.

ولفت فروانة، إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تعتقل في سجونها ومعتقلاتها نحو (160) طفلا، في ظروف قاسية، فيما تحرمهم من ابسط الحقوق الانسانية بما يخالف ابسط قواعد القانون الدولي.