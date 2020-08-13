العثور على شظايا وبقايا صاروخ سقط في مدرسة "للأونروا" بالشاطئ

ذكرت مصادر أمنية، أنه تم العثور صباح اليوم الخميس 13/8/2020، على مخلفات وشظايا صاروخ طائرة بدون طيار "إسرائيلية" داخل مدرسة طلاب تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وقد أوضح إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن صاروخاً سقط من طائرة" إسرائيلية" مُسيرة على مدرسة ابتدائية للأونروا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم، محدثاً أضراراً في المكان.

وبين البزم، أنه قد تم إخلاء المدرسة من الطلبة، في حين تعمل فرق شرطة هندسة المتفجرات على إزالة مخلفات الصاروخ، واستبعاد الخطر الناجم عنه.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت عدواناً كبيراً على شعبنا منذ عدة أيام قصفت خلالها عدة مناطق في القطاع، أحدثت دماراً وخسائر كبيرة.

فيما أعلن ما يسمى منسق أعمال الحكومة "الإسرائيلية" في المناطق، كميل أبو ركن: أنه اعتبارا من اليوم الخميس يتوقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري من الآن وحتى إشعار آخر، بحجة استمرار اطلاق البالونات الحارقة من القطاع.



