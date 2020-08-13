برهوم: التصعيد خطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال تبعاته

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس 13/8/2020، أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ومنع وصول الوقود والبضائع لسكانه سلوك عدواني خطير.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس: "إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ومنع وصول الوقود والبضائع لسكانه سلوك عدواني خطير".

واعتبر برهوم هذا التصعيد خطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال نتائجها وتبعاتها.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت عدواناً كبيراً على شعبنا منذ عدة أيام قصفت خلالها عدة مناطق في القطاع، أحدثت دماراً وخسائر كبيرة، كما قلصت بحرية الاحتلال مساحة الصيد.

فيما أعلن ما يسمى منسق أعمال الحكومة "الإسرائيلية" في المناطق، كميل أبو ركن: أنه اعتبارا من اليوم الخميس يتوقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري من الآن وحتى إشعار آخر، بحجة استمرار اطلاق البالونات الحارقة من القطاع.