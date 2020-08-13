الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة ويمنع إدخال الوقود ويقلص مساحة الصيد

واصلت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 13/8/2020، شن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة، ألحقت أضرار مادية بمنازل المواطنين.

وقد قصفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ موقعاً للمقاومة غربي مدينة غزة، وأرضا زراعية شرقي بيت حانون شمال القطاع بأربعة صواريخ.

كما أغارت طائرات الاحتلال على أرض في منطقة صوفا شمالي شرقي مدينة رفح جنوب القطاع بصاروخين.

وقصفت مدفعية الاحتلال نقطة لقوات "حماة الثغور" شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفقاً لمصادر محلية، فالقصف ألحق أضراراً ماديةً أصابت منازل المواطنين بالقرب من أماكن القصف الذي استهدف غرب غزة وبيت حانون.

وفي ذات السياق، قلصت بحرية الاحتلال مساحة الصيد لمسافة 8 أميال بدلاً من 15 ميل اعتباراً من صباح اليوم.

كما أعلن ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو ركن، أنه اعتباراً من اليوم الخميس يتوقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري من الآن وحتى إشعار آخر، ذلك بسبب استمرار اطلاق البالونات الحارقة من القطاع.