جيش الاحتلال يوسع نشر "القبة" ويجري تجربة لمنظومة اعتراض صاروخية

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الخميس 13/8/2020، أن جيش الاحتلال قرر توسيع نشر منظومة القبة الحديدية، فيما أجرى تجربة ناجحة لاستخدام منظومة اعتراض صاروخية.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، أن جيش الاحتلال قرر توسيع نشر منظومة القبة، تحسباً لتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

فيما ذكرت قناة كان العبرية: أن وزارة جيش الاحتلال، أجرت الليلة تجربة ناجحة، لاستخدام منظومة الاعتراض الصاروخية أرض _ أرض "حيتس"، ضد الصواريخ بالتعاون مع أمريكا.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية إلى أن حركة حماس في قطاع غزة، نفذت تجربة صاروخية.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت عدواناً كبيراً على شعبنا منذ عدة أيام قصفت خلالها عدة مناطق في القطاع، أحدثت دماراً وخسائر كبيرة.

فيما أعلن ما يسمى منسق أعمال الحكومة "الإسرائيلية" في المناطق، كميل أبو ركن: أنه اعتبارا من اليوم الخميس يتوقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري من الآن وحتى إشعار آخر، بحجة استمرار اطلاق البالونات الحارقة من القطاع.