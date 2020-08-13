حكومة الاحتلال توقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقف إدخال الوقود بشل مفاجئ إلى قطاع غزة، اعتبارًا من صباح اليوم.

وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال، كميل أبو ركن: إنه "اعتبارا من اليوم الخميس يتوقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري من الآن وحتى إشعار آخر". ويدعى أن القرار جاء بسبب استمرار اطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

والجدير ذكره، أن سلطات الاحتلال ذكرت ،أمس، نشوب عشرات الحرائق في مناطق "غلاف غزة"، بفعل البالونات الحارقة أطلقت من غزة.

واستدفت طائرات الاحتلال الحربية، الليلة، عدة مواقع وأماكن في محافظات غزة، دون وقوع إصابات.