وفاة طفل من الخليل متأثرًا باصابته بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاربعاء وفاة طفل (8 أعوام) من بلدة إذنا بمحافظة الخليل، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب أن الطفل كان يعاني من مرض الربو وتشوهات خلقية في القلب.

وبعد الاعلان عن وفاة الطفل ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 115 حالة وفاة.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت ظهر اليوم، تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و346 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي بلغت 57.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.1%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.