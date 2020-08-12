4 أسباب لإصابة الشباب بالجلطة

كثرت حالات الاصابة بالجلطة الدموية بشكل كبير جدًا في دول العالم لا سيما في الفترة الماضية ما دفع الكثير للبحث عن اسباها وطرق علاجها.

الطبيب المصري محمد نصر أستاذ جراحة القلب والأوعية الدموية في معهد القلب القومي بمصر عدد 4 أسباب تقف وراء الجلطة الدموية.

وفقًا لموقع الكونسلتو الطبي فإن د. نصر أوضح أن العوامل الوراثية من أبرز أسباب إصابة الشباب بالجلطات الدموية.

وأشار إلى اكتشاف طفرة جينية في فيروس كورونا لاحظ الأطباء أن مرضى الجلطات من الشباب لديهم جينات وراثية تتسبب في ترسيب الدهون على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين.

وأشار نصر إلى أن إهمال علاج السكري، يزيد من فرص الإصابة بالجلطات.

وقال إن التدخين يعتبر من العوامل المسببة للجلطات، لأن التبغ يحتوي على مواد كيميائية تترسب بالجدران الداخلية للشرايين، مما يعرضها للانسداد والتصلب.

ولفت الطبيب المصري إلى أن السمنة المفرطة تسبب الجلطات، لأن زيادة الوزن عن الحد الطبيعي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين.

أسباب لإصابة الشباب بالجلطة

ونلخص لكم أسباب اصابة الشباب بالجلطة الدموية وهل على النحو التالي: