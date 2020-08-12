الصينيون غاضبون جدًا بسبب هذا الفيديو

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الصينيين وهم يتسابقون ويتحدون مياه الفيضانات العارمة التي تجتاح البلاد.

انتشار مقطع الفيديو على تويتر أثار حالة من الغضب الشديد لدى الصينيين لا سيما بعد تشريد الملايين من الناس بسبب الفيضانات.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، مجموعة من الأشخاص، الذين يقفون على حافة نهر في مقاطعة سيشوان، جنوب غربي الصين، حيث يقومون بالقفز تباعا داخل مياه الفيضانات التي تمر من أحد السدود بسرعة كبيرة.

وقالت الصحيفة: "إنها تصرفات غير مسؤولة تسببت في حالة من الغضب بين الصينيين في عموم البلاد، التي تشهد موجة جديدة من الفيضانات التي تسببت في خسائر كبيرة للبلاد".