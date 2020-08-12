مصادر: 55 شاحنة محملة بالأسمنت ستدخل غزة غدًا

أكدت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين اليوم" أن 55 شاحنة محملة بالاسمنت ستدخل إلى قطاع غزة غدًا الخميس عبر معبر رفح البري.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري إلى قطاع غزة الامر الذي أدى إلى استغلال التجار لأسعار البضائع والسلع التي تدخل من المعبر.

واشتكى المواطنون من ارتفع سعر طن الاسمنت 20 شيكل خلال دقائق فقط من اغلاق الاحتلال كرم أبو سالم الواحد مما شكل حالة من الاستياء والغضب لدى المواطنين في غزة.

سعر الاسمنت في غزة

وفي ذات الوقت حذر المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى، التجار من استغلال اغلاق المعبر ورفع الأسعار على الكميات المتوفرة.

وقال أبو موسى في تصريح سابق لفلسطين اليوم: "عند اغلاق المعبر تجد تذبذبًا في الأسعار كما تجد استغلال واضح من التجار"، لافتًا إلى ان الكميات الموجودة وأسعارها سيتم متابعتها من طواقم الوزارة.

وأكد أبو موسى بأن وزارة الاقتصاد تتابع قضية الأسعار كافة وفي حال تم الإبلاغ عن تاجر يستغل ويحتكر البضاعة سيتم محاسبته وفق القانون والنظام.