سفير فلسطين بموسكو يوضح موعد خروج لقاح كورونا للعالم

أوضح السفير الفلسطيني لدى موسكو عبدالحفيظ نوفل، أن اللقاح الروسي الخاص بفيروس كورونا (كوفيد-19) لن يخرج للعالم قبل بداية العام القادم.

وأشار السفير نوفل في تصريحات اعلامية اليوم الأربعاء، إلى أن اللقاح يحتاج إلى التواصل مع منظمة الصحة العالمية وأخذ الموافقات لاعتماده رسميًا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أعلن يوم أمس الثلاثاء 11 – 8 – 2020 تسجيل أول لقاح فعال ضد فيروس كورونا القاتل في العالم.

وذكر بوتن خلال اجتماعه مع الحكومة الروسية، أن وزير الصحة أبلغه بتسجيل أول لقاح في العالم فعال وناجح ضد فيروس كورونا.

وعانت جميع دول العالم منذ بداية العام الحالي 2020 من تفشي وباء فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وتسبب فيروس كورونا بإصابة نحو ٢٠٫٣ مليون، فيما سجل وفاة ٧٤١ ألف شخص في العالم بينما شُفي نحو ١٢٫٦ مليون شخص.