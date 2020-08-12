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الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:16 - 12 اغسطس 2020
تقليص مساحة الصيد تقليص مساحة الصيد
تقارير
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قرر وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم الأربعاء تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة حتى اشعار أخر.

ووفقًا لصحيفة يديعوت احرونوت فإن غانتس قرر تقليص مساحة الصيد من 15 ميلًا حتى 8 أميال.

وأوضحت أن القرار جاء بعد مشاورات أمنية بين وزير الحرب غانتس ورئي الأركان والجيش ومسؤولين أمنيين إسرائيليين عقب اطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

ويأتي اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة وفقًا للعديد من المصادر بمماطلة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التفاهمات التي اتفق عليها في القاهرة عقب انتهاء حرب 2014 والتي لم ينفذ منها شيء من قبل الاحتلال.

 

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